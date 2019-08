Debutto stagionale in campionato con gol per Christian Kouame che dopo aver timbrato la rete del definitivo 3-3 tra la Roma ed il suo Genoa a fine gara si è presentato ai microfoni di Radio Nostalgia raccontando la prestazione sua e dei compagni: "A Pinamonti avevo detto che oggi saremmo andati a casa facendo un gol a testa, se volete potete anche chiederglielo. Sono felice per me, per lui e per la squadra. Sapevamo che loro erano una squadra che difendeva alta, quindi avrebbero lasciato tanti spazi dietro. Certe volte siamo riusciti ad andare alle loro spalle, altre no. Non bisogna mai mollare. Ti capitano davanti una o più palle: siamo stati bravi a sfruttarle oggi, speriamo di farlo meglio anche più avanti.”



Prossimo avversario, domenica sera a Marassi, la Fiorentina di Ribery: “Ora abbiamo fatto un punto contro la Roma alla prima di campionato, poi da martedì pensiamo alla Fiorentina.”