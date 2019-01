Che alla sua prima apparizione in Serie A Christian Kouamé stia andando ben oltre le più rosee aspettative se ne sono accorti tutti. Tanto che il giovane attaccante del Genoa è già diventato uno degli oggetti del desiderio più contesi sul fronte mercato.



Ora, però, a certificare ulteriormente l'esplosione del 21enne ivoriano ci si mettono anche i numeri. Come la statistica resa nota oggi dalla Lega Calcio nella quale Kouamé risulta essere il giocatore più giovane dell’attuale massimo campionato italiano ad aver partecipato attivamente ad almeno cinque reti. Il suo bottino personale alla fine del girone d'andata parla infatti di tre gol realizzati e di altrettanti assist vincenti forniti ai compagni di squadra. Nessuno ha fatto meglio, ma neppure uguale, tra i vari Under 21 della nostra Serie A.



Analizzando poi nel dettaglio le marcature messe a segno si nota come siano avvenute tutte in maniera differente: una di destro, una di sinistro e una di testa. A queste andrebbe poi aggiunta un'altra segnatura propiziata dalla gazzella africana, ossia l'autorete di Romagnoli nella sfida d'andata con il Milan, nata proprio da un tiro di Kouamé deviato nella propria porta dal difensore rossonero.