Sono bastate nove partite a Christian Kouame per siglare lo stesso numero di reti messe a segno da lui stesso in tutto lo scorso campionato.



Lo spettacolare gol messo a segno sabato sera dall'attaccante ivoriano del Genoa contro il Brescia non ha solo dato il la al successo dei rossoblu sulle rondinelle ma ha anche permesso al giovane numero 11 di salire a quota quattro nella classifica dei marcatori. Lo stesso identico numero raggiunto nella passata stagione ma in 38 partite.



Prima del Brescia Kouame in questo torneo aveva già violato le porte di Roma, Fiorentina e Cagliari.