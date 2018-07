E' attesa per oggi la fumata bianca della trattativa imbastita tra Genoa e Cittadella per portare Christian Kouamé in rossoblù.



Dopo giorni di colloqui intensi le due dirigenze sono finalmente giunte ad un punto d'accordo, stabilendo in 5 milioni di euro più bonus il prezzo che la società ligure dovrà versare nelle casse di quella veneta per assicurarsi il cartellino del 20enne centravanti ivoriano. Al Cittadella verrà inoltre girato anche Giuseppe Panico, punta ventunenne di proprietà del Grifone.



Kouamé è stato uno dei grandi protagonisti dell'ottimo campionato di B disputato nell'ultima stagione dal Cittadella. L'ivoriano è infatti andato a segno in ben 12 occasioni, fornendo anche sei assist vincenti ai propri compagni di squadra, trascinando i padovani ai playoff promozione e dimostrandosi una delle sorprese più belle dell'ultimo anno in tutta la cadetteria.



Sistemato l’attacco con l’ivoriano Kouamè e l’argentino Spinelli, il Genoa è pronto a piazzare anche un colpo in difesa: Lisandro Lopez. La lunga trattativa tra il club ligure e il Benfica è ormai giunta in dirittura d’arrivo. Il centrale argentino è a un passo dall’indossare la maglia rossoblù. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Dopo la deludente esperienza con la maglia dell’Inter (1 sola partita in 6 mesi), Lisandro Lopez avrà presto un’altra chance nel campionato italiano con la casacca rossoblù. A centrocampo si tratta per il ritorno di Bertolacci dal Milan.