L'uomo del momento in casa Genoa è sicuramente Christian Kouame, una delle poche note positive delle ultime tormentate settimane. E' lui una delle armi sulle quali farà affidamento Ivan Juric in vista del derby di domenica 25. Una gara che l'ivoriano non conosce ancora ma che spera possa avere sul Grifone lo stesso effetto che ha avuto sull'Inter, squadra nelle cui giovanili disputò un paio di campionati: "Nei prossimi giorni immagino che Criscito e gli altri miei compagni inizieranno a spiegarmi cosa sia davvero - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Non ne ho mai giocati in carriera ma ne ho guardati un po' in tv. Una vittoria potrebbe rinunciarci per le partite successive, un po' come è successo all'Inter".Il Genoa arriva da due punti collezionati nelle ultime sei gare. Eppure secondo Kouame la squadra è comunque in crescita: "Se giochi contro i campioni d'Italia e subito dopo con Udinese, Milan, Inter e Napoli, può succedere di perdere. Certo, con Milan e Napoli, un punticino sarebbe stato giusto ma diamo merito ai nostri avversari. Io so che il Genoa ha sempre dato il massimo è continuando su questa strada e risultati arriveranno per forza. Non ne ho alcun dubbio".Da 5 partite il suo compagno di reparto Piatek non segna più. Lo aiuterà a ritrovare la via del gol? "Certamente. Se non lo facessi io che sono il suo collega d'attacco chi potrebbe farlo? Io aiuto tutti in campo, lo scopo è fare il bene del Genoa".Kouame racconta infine come è nata la sua grande passione per il connazionale Didier Drogba: "Semplice: lui è il calcio! In Costa d'Avorio è più di un idolo. Ovunque uno vada si parla di Drogba. Un fenomeno vero, e potete immaginare quando ero bambino ad Abidjan cosa significasse per quelli della mia generazione vederlo giocare, nello stesso ruolo. in cui giocavo io. Per me è più di un modello".