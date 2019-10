C'è l'attaccante del Genoa Christian Kouamè nella formazione ideale che annovera i giovani talenti più costosi del nostro campionato.



Secondo una speciale classifica stilata dal sito Transfermarkt.it, la punta ivoriana è il settimo giocatore Under 21 con la valutazione più alta tra quelli attualmente presenti in Serie A. Il suo cartellino viene infatti valutato 22 milioni di euro, ben 7 in più rispetto all'inizio del torneo.



Un balzo in avanti dettato soprattutto dai tre gol fin qui realizzati da Kouamè e da un'attenzione sempre molto viva nei suoi confronti da parte degli uomini mercato di tante società che non può non influire sull'eventuale prezzo di vendita del ragazzo.