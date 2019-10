Con cinque gol in dieci gare Christian Kouame ha già battuto il proprio record personale di marcature in una stagione di Serie A, superando il traguardo del passato campionato quando si fermò a quota quattro.



Una notizia importante per il Genoa che ha scommesso molto sul talento di questo giovane attaccante pescato due estati fa in Serie B nel Cittadella e recentemente premiato con un adeguamento contrattuale che ha portato il suo stipendio annuo al livello dei top players rossoblù.



Ora però il Grifone dovrà rinunciare al suo giocatore di maggior classe e rendimento realizzativo proprio nel suo momento migliore. La nazionale Under 23 della Costa D'Avorio ha infatti inserito Kouame tra i calciatori che a metà novembre prenderanno parte alla Coppa d'Africa di categoria. Una chiamata che priverà Thiago Motta del giovane attaccante nella gara del 9 novembre in casa del Napoli.



La buona notizia è però che quella con i partenopei dovrebbe essere l'unica sfida alla quale il numero 11 rossoblù non parteciperà, visto che subito dopo la Serie A si fermerà per la terza sosta delle nazionali e alla ripresa, il 25 novembre quando il Genoa farà visita alla Spal, Kouame avrà già fatto rientro in gruppo.