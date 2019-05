Nel corso del lungo intervento fatto ieri da Christian Kouame con i giornalisti, avvenuto a margine di un evento promozionale, l'attaccante ivoriano ha parlato anche del suo futuro: "Non ho fretta di andare via - ha detto il giocatore a chi gli chiedeva di un possibile addio al Grifone nella prossima estate - ho solo 21 anni e 5 anni di contratto e me ne restano quattro. E poi qui sto bene”.