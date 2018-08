Cristian Kouamé, attaccante del Genoa, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Empoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



È più facile esordire in serie A o rispondere ai messaggi sui social?



"Sarà dura perché ho ricevuto tanti messaggi. Ora mi ci metto".



Come hai affrontato l'esordio in serie A?



"Sono piccolo, ma non guardo chi ho davanti. Gioco come se giocassi con i miei amici, in campo non parlo di niente".



Ci vuoi dire chi è la persona a cui ha dedicato il gol?



"Lo scorso anno l'ho detto: dirò a fine anno a chi dedicherò i gol. I miei compagni mi vogliono bene, io voglio bene a tutti".