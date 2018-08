Cristian Kouamé, attaccante del Genoa, in gol nel suo debutto in A, parla a Sky Sport: "Sono piccolo, ma non guardo chi ho davanti. Gioco come se giocassi con i miei amici, in campo non parlo di niente. A chi ho dedicato il gol? Lo scorso anno l'ho detto: dirò a fine anno a chi dedicherò i gol. I miei compagni mi vogliono bene, io voglio bene a tutti".