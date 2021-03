Due sole assenze e tante opportunità di scelta per mister Ballardini. Il Genoa parte per la delicata trasferta di Parma con l'organico quasi al completo.



Gli unici rossoblù a marcare visita nella sfida di questa sera al Tardini sono infatti Francesco Cassata e Luca Pellegrini. In compenso tornano abili e arruolabili dopo il turno di squalifica scontato sabato scorso contro l'Udinese sia Andrea Masiello che Mattia Destro, pronti a guidare rispettivamente la difesa è l'attacco del Grifone.



Nell'ormai consueto 3-5-2 ballardiniano l'ex atalantino andrà a ricomporre, davanti a Mattia Perin, il trio arretrato abituale con Ivan Radovanovic e capitan Mimmo Criscito. Altra certezza è la cerniera di centrocampo formata da Milan Badelj in cabina di regia e dai suoi guardaspalle Kevin Strootman e Miha Zajc. Sugli esterni Davide Zappacosta dovrebbe essere dirottato sulla corsia mancina al posto di Czyborra, consentendo a Davide Biraschi di occuparsi della fascia destra. Il vero dubbio, come spesso accade nelle ultime settimane, riguarda il partner d'attacco di Destro. Il favorito appare ancora una volta Eldor Shomurodov, malgrado le prestazioni in calo della punta uzbeka. L'alternativa più probabile è come sempre rappresentata dall'eterno Goran Pandev. Decisamente più basse infine le possibilità di vedere fin dal primo minuto sia Gianluca Scamacca che Marko Pjaca.