Arrivato ieri a Moena, per seguire da vicino la prima amichevole prestagionale del suo Genoa, l'amministratore delegato della 777 Partners, Andres Blazquez, ha approfittato dell'occasione anche per fare il punto sul mercato dei rossoblù.



A cominciare da quello che molti tifosi indicano come il sogno dell'estate genoana: Mateo Retegui. Un profilo che, seppur implicitamente, lo stesso dirigente ha ammesso in qualche modo di seguire: "È bravissimo, è normale che sia un giocatore che piace - ha rivelato Blazquez al Secolo XIX - Ma sui giocatori forti ci sono tante squadre. Abbiamo tante trattative in corso ma preferisco non esprimermi prima che le cose siano chiuse. Stiamo seguendo calciatori in tutti i reparti ma non voglio fare nomi per il momento altrimenti rischiamo di complicare le cose".



Blazquez ha poi voluto tranquillizzare quei tifosi che temono un eccessivo immobilismo sul mercato, assicurando che qualcuno si muoverà già a breve: "I tifosi devono essere sicuri che acquisteremo i giocatori giusti per allestire una squadra veramente competitiva. Non devono preoccuparsi di nulla, abbiamo fretta d’intervenire ma non deve esserci fretta perché vogliamo fare acquisti precisi in questa fase il mercato in generale va un po’ a rilento ma la prossima settimana qualche giocatore nuovo arriverà".





Alcune rivelazioni, infine, anche sulle operazioni in uscita: "Abbiamo una squadra forte e ci hanno chiesto informazioni su Aramu, Dragusin e Coda. Gudmundsson? Hanno chiesto informazioni anche su di lui ma non c’è mai stata una trattativa: l’intenzione nostra è quella di farlo restare con noi".