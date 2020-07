Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, parla a Sky Sport prima del match con il Torino: "Siamo concentrati su questa partita, poi penseremo alle prossime. Ci vuole lavoro e passione per continuare a credere nella salvezza. Cosa ha il Genoa in più del Torino? Non lo so, guardo la mia squadra e spero di vedere la compattezza e la voglia di aiutarsi tra i giocatori. Vorrei vedere un Genoa che crede in quello che fa".



SUL POST LOCKDOWN - "A prescindere dei risultati, mi piace quando vede i giocatori che si applicano e riescono a mettere in pratica i concetti che chiede l'allenatore. Serve la giusta concentrazione ma non dobbiamo creare eccessiva pressione, giocando ogni pressione si rischia di esplodere. Mister Nicola ha ereditato una situazione difficile, a oggi ne sta venendo fuori, dobbiamo continuare così".