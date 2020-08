Pochi minuti dopo l'ufficialità del suo esonero dal Genoa, giunta nel tardo pomeriggio di oggi,attraverso un post pubblicato sulle proprie pagine social.Un commiato esteso anche a giocatori e tifosi rossoblù, esternato in maniera assolutamente cortese nel pieno rispetto di quella signorilità che ha fatto apprezzare l'allenatore piemontese non solo per i risultati ottenuti in campo ma anche per il comportamento tenuto lontano dal rettangolo verde."I risultati si ottengono in team - ha scritto Nicola - e grazie al Team ne abbiamo raggiunto uno a cui tenevamo con tutti noi stessi:con cui abbiamo avuto l’onore di collaborare in questi sette lunghi bellissimi mesi. Vi ringrazio sentitamente!sempre e comunque al nostro fianco: donne e uomini di cuore a cui auguro di vivere assieme al Club le più grandi soddisfazioni sotto questi colori, all’insegna dei valori dello sport. Ho letto ogni vostro messaggio: siete stati meravigliosi, tutti. E mi avete emozionato. Ci vedremo in campo, ne sono certo, ovunque vi sarà passione per questo gioco e porterò per sempre con me il vostro affetto.. #Semprealmassimo Davide Nicola, Didi".