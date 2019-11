L'Inter fa sul serio con Kevin Agudelo, giovane centrocampista del Genoa.



La conferma del rumor lanciato questa mattina da Calciomercato.com arriva dalla viva voce dell'agente del giocatore Predrag Risticvic: "L'Inter sta monitorando il ragazzo - ha dichiarato il procuratore a Interdipendenza.net - ho già avuto contatti con i nerazzurri. Operazione per gennaio o per il prossimo giugno? Questo non è ancora stato deciso, dipenderà dall'accordo".



Lo stesso portale tuttavia poco dopo ha intervistato anche Ronal Gullermo Rico, anch'egli agente del classe 1998 colombiano, che ha nettamente smentito il collega: "Ora siamo a Genova e Kevin ne ha bisogno per migliorarsi e restare tranquillo! È un grande giocatore".