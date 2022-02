L'agente dispaventa il Genoa.A meno di 24 ore dalla chiusura del mercato invernale, il procuratore dell'esterno rossoblù, Giovanni Bia, ha spiegato a Radio Sportiva come il suo assistito sia finito nel mirino di diversi club italiani: “- ha ammesso l'ex difensore di Inter e Napoli -c’è stato un accordo per cuiLui del resto ci teneva tantissimo a terminare la stagione a Genova. Il ragazzo è genovese e genoano e non voleva lasciare la barca in mezzo al mare in tempesta. Credo che con un po’ di calma ora rincontreremo la società per fare le valutazioni del caso.”.Un addio sventato che tuttavia potrebbe essere stato soltanto procrastinato di qualche mese, come ammette di augurarsi lo stesso Bia: “in grado di fornire soldi importanti alle casse della società,per migliorare il suo livello. Se questo succederà dovremo essere tutti felici e contenti”.Cresciuto nel vivaio del Grifone, dopo diverse stagioni in prestito nelle serie inferiori, Cambiaso è approdato quest'anno in pianta stabile in prima squadra, ritagliandosi presto un ruolo da protagonista. Una lunga serie di ottime prestazioni che si sono valse la chiamata nell'Under 21 azzurra e. Tutte finora hanno trovato la porta chiusa. Ma a giugno, certamente, torneranno alla carica...