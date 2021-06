Arrivato a Genova per presentare il suo ultimo album, il cantautore inglese Jack Savoretti non ha perso l'occasione per parlare anche del Grifone. Un amore che l'artista ha ricevuto in dote dal nonno e che a sua volta vuole tramandare alle future generazioni: "Io sono tifoso rossoblù e sto cercando di coinvolgere mio figlio nella mia passione" ha spiegato il cantante al TGR Liguria, lasciandosi poi andare anche ad una richiesta: "Lancio anche un appello al presidente e alla squadra: regalateci dei momenti di gloria"