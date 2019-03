C'è un nuovo tifoso eccellente a sostenere i colori del Genoa: è Stefanos Tsitsipas, astro nascente del tennis mondiale.



A rivelare la simpatia per il Grifone è stato lo stesso atleta greco rispondendo ad una domanda arrivatagli da un suo follower su Instagram: "Per quale squadra italiana faccio per il tifo? - ha detto Tsitsipas - Per il Genoa!".



Secondo il Secolo XIX la simpatia del giovane tennista, di recente entrato nella Top Ten della classifica ATP, nascerebbe dalla vittoria conquistata due anni fa al Genova Challenge, primo grande successo internazionale della sua carriera.