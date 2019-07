È davvero molto concreto l'interesse che l'Atalanta nutre nei confronti di Davide Biraschi.



Il difensore del Genoa, fresco di rinnovo contrattuale in scadenza a giugno 2022, è considerato da Gian Piero Gasperini l'obiettivo principale per la sua retroguardia, soprattutto se nel frattempo dovesse perdere Mancini, destinato alla Roma.



Biraschi, approdato in rossoblù tre stagioni fa dall'Avellino, ha dichiarato a più riprese di non volersi allontanare dal Grifone ma di fronte alle avances della Dea e all'opportunità di giocare la Champions League difficilmente potrebbe resistere.



Oltretutto l'intenzione tattica del neotecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli di proporre una difesa a tre rischierebbe di togliergli quello spazio che negli anni ha dimostrato di meritarsi.