Chi picchia per primo picchia due volte: un vecchio moto che dalle parti di Pegli nessuno sembra conoscere. Se c'è un filo rosso ad unire tutte le gare giocate in questa stagione dal Genoa è infatti rappresentato dalla situazione di punteggio negativo che ha caratterizzato ogni uscita del Grifone. In undici gare ufficiali fin qui disputate, tra Coppa Italia e campionato, è sempre stato l'avversario dei rossoblù il primo a trovare la via della rete. Il dover inseguire i rivali sembra insomma diventata una pessima abitudine per Criscito e compagni, incapaci fino ad oggi di rompere per primi l'equilibrio delle sfide di cui sono protagonisti.



Di contro c'è da dire che in ben sei di queste undici occasioni il Genoa è riuscito a risalire la china, anche se spesso soltanto parzialmente, strappando due vittorie, col Perugia in Coppa e il Cagliari in campionato, e ben quattro pareggi, con Bologna, Verona, Sassuolo e Spezia. Un bottino tuttavia ancora troppo magro per poter dare un segno positivo alla propria classifica.