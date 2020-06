Allenamento pomeridiano per il Genoa del tecnico Davide Nicola, in vista della partita di sabato (ore 17:15) a Brescia. La seduta collettiva si è sviluppata con un programma di carattere misto, dopo una prima parte in sala video. Tutti presenti a Pegli con l’unica assenza prevista di Ivan Radovanovic. Al Centro Sportivo Signorini oggi presenti anche i giocatori della Primavera Nicolò Radaelli, Laurens Serpe, Flavio Bianchi, Nicholas Rizzo, Mattia Zennaro e Steeve Mike Eyango. Dopo un turno di squalifica torna disponibile per Brescia anche il portiere Federico Marchetti. Oggi intanto è stata eseguita una risonanza magnetica al capitano rossoblù Mimmo Criscito. L’esame ha evidenziato un edema al muscolo soleo.