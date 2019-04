Può arrivare l’ennesimo ribaltone della stagione del Genoa. Dopo la sconfitta interna contro il Torino, il presidente Enrico Preziosi sta pensando all’esonero immediato di Cesare Prandelli. Come riportato da Sky Sport, dopo i dubbi maturati nelle ultime ore, il numero uno del Grifone è sempre più orientato a richiamare Davide Ballardini. La decisione definitiva è attesa in serata, ma l’avventura di Prandelli è ormai al capolinea dopo 19 partite (è in carica dal 7 dicembre 2018). Il Genoa è in piena crisi, al 16esimo posto in classifica a +5 sull’Empoli terzultimo. Per raggiungere la salvezza, Preziosi sta pensando di riaffidare la squadra a Ballardini, che era stato sollevato dall'incarico dopo aver conquistato 12 punti in 8 partite. Da ricordare che tra la gestione Prandelli e quella Ballardini c'era stata quella di Juric. Preziosi è pronto a cambiare ancora, per la quarta volta in stagione...