Tra i tanti genoani preoccupati per l'attuale situazione del grifone cpe n'è anche uno illllustre come Claudio Maselli. Intervenuto in diretta ieri sera su Primocanale l'ex tecnico e giocatore rossoblù ha spiegato cosa non lo convince nella squadra di Andreazzoli: "Si sono preoccupato - ha ammesso - per salvarsi occorrono i gol, per ora non c'è una cifra che possa farti stare tranquillo. E poi c’è una difesa che ha subito troppi gol".



Per Maselli i brutti segnali sono evidenti e numerosi: "Ci sono determinati piccoli episodi che fanno pensare a qualcosa che non funzioni a livello di spirito genoano - ha proseguito il tecnico - Ad esempio, il terzo gol a Cagliari, anche se non determinante, è stato clamoroso: i due giocatori sardi hanno percorso 40-50 metri senza che nessun giocatore del Genoa li avesse contrastati. Qualcuno spieghi a tutti che con la maglia rossoblu non bisogna mollare mai dal 1893 e non da ieri".



"Forse è mancato un po’ di spirito -ha concluso Maselli - è comunque una squadra che può fare un campionato diverso".