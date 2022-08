Oltre a commentare, ovviamente in maniera positiva, la vittoria del suo Genoa in casa del Venezia, ieri sera nel post-partita del Penzo Alexander Blessin si è lasciato sfuggire anche un importante indizio sugli ultimi colpi di mercato dei rossoblù.



Dopo aver dribblato una domanda sull'ormai imminente arrivo di Mattia Aramu ("Ha molte qualità ma è un giocatore del Venezia"), il tecnico tedesco ha aggiunto: "Abbiamo ancora due settimane per migliore la nostra rosa. Con la società abbiamo parlato di fare un altro acquisto. Vedremo che cosa fare".