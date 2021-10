non è l'ossatura della prossima probabile formazione del Genoa ma l'elenco dei giocatori rossoblù alle prese con guai fisici di diversa entità.Assenze pesanti che stanno condizionando l'inizio di stagione del Grifone che in alcuni casi, vedasi, non ha ancora avuto modo di poter contare sulle prestazioni di elementi ritenuti importanti da Davide Ballardini. Le condizioni dell'ecuadoriano, out da un mese esatto a causa di un fastidio muscolare rimediato nell'amichevole con l'Alessandria di inizio settembre, sono comunque, tanto che come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso club già mercoledì con la ripresa degli allenamenti in quel di Pegli l'ex laziale dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. L'obiettivo è chiaramente quello di averlo finalmente a disposizione per la prossima gara, quella che vedrà il Genoa ospitare a Marassi il Sassuolo.Partita che rappresenta una meta anche per almeno altri tre degenti dell'infermeria rossoblù. A cominciare dacapocannonieri del Grifone in questo tormentato avvio di campionato con sette gol in due. Per entrambi galeotta è stata la trasferta di Salerno. L'attaccante marchigiano si è bloccato nel riscaldamento avvertendo una fitta al flessore, il difensore campano è invece uscito nella ripresa dopo una botta alla caviglia. A valutare le loro condizioni, e l'eventuale recupero, saranno gli esami clinici previsti nei prossimi giorni.Situazione simile anche per, anch'essi assenti contro la Salernitana e anch'essi alle prese con noie muscolari.Chi certamente salterà la partita con i neroverdi saranno. Il primo ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro nel corso della gara di due sabati fa contro il Verona. Dopo aver saltato la partita dell'Arechi farà altrettanto contro il Sassuolo e probabilmente anche con il Torino. Per il secondo invece la stagione rischia di essere compromessa dopo l'intervento chirurgico al ginocchio che ha convinto il Genoa ha toglierlo dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato.