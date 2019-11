Nella sua ricerca di un nuovo attaccante per rinfoltire il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte l'Inter sembra aver messo nel mirino anche una sua vecchia conoscenza: Andrea Pinamonti.



Il centravanti classe '99, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è stato ceduto la scorsa estate al Genoa con una formula particolare, un prestito con diritto di riscatto che diverrà obbligo per i rossoblù al termine della stagione in corso. Ciò significa che nel mercato di gennaio l'Inter potrebbe decidere di riprendersi in rosa il giovane attaccante trentino essendo ancora formalmente un suo tesserato, ovviamente riconoscendo un indennizzo al Grifone ben inferiore al reale valore del suo cartellino.



Forse proprio alla luce di questa clausola il Corriere dello Sport riporta stamane la notizia che Pinamonti tra due mesi potrebbe davvero far ritorno alla Pinetina, diventando a tutti gli effetti il vice-Lukaku.