L'Inter prova ad accelerare su Andrea Cambiaso nel tentativo di superare la folta concorrenza di club attratti dal giovane esterno del Genoa.



Tra le carte che i nerazzurri potrebbero mettere sul tavolo per arrivare al 22enne rossoblù ci sarebbero anche alcune contropartite tecniche in grado di abbassare le richieste economiche del Grifone. Tra queste il difensore belga Zinho Vanheusden, oggi in prestito proprio al Genoa, oppure qualche giovane di proprietà, come gli attaccanti Sebastiano Esposito o Samuele Mulattieri.



Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.