Da tempo l'Inter si sta muovendo alla ricerca del possibile erede di Samir Handanovic. E se fino a qualche mese fa il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri era quello di Andrei Radu, ora le cose sembrano cambiate.



L'estremo difensore rumeno è attualmente in prestito al Genoa, dopo che l'Inter la scorsa estate ha esercitato su di lui il diritto di riacquisto. In Liguria Radu sta disputando la sua seconda stagione in Serie A, mostrando cose formidabili fra i pali ma anche improvvisi e preoccupanti blackout. Un rendimento altalenante che sta facendo titubare gli uomini mercato di Zhang circa il suo effettivo valore.



Anche per questo motivo la loro attenzione si sta ora focalizzando su un altro promettente portiere, l'argentino Juan Musso, guarda caso domiciliato all'Udinese la prima squadra italiana di Handanovic. Se davvero l'Inter si decidesse a premere sull'acceleratore per assicurarsi il numero uno friulano, il futuro di Radu diventerebbe un'incognita. Difficilmente infatti il ragazzo accetterebbe di trasferirsi a Milano per fare il dodicesimo e per restare a Genova, dove pure sta bene, il Grifone dovrebbe versare non meno di 15 milioni nelle casse nerazzurre. Cifra importante da spendere per un portiere da parte di un club molto oculato come quello rossoblù.