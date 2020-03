Tra le ipotesi ventilate ieri al termine del consiglio straordinario della Federcalcio c'è anche quella di far disputare alle ultime quattro squadre dell'attuale classifica i playout per stabilire le tre retrocessioni in Serie B.



Un'eventualità che riguarderebbe direttamente anche il Genoa, oggi appaiato al terz'ultimo posto in graduatoria assieme al Lecce, seppur con una differenza reti migliore rispetto ai salentini. Se tale proposta venisse accettata i rossoblù giocherebbero la semifinale con il Brescia, attuale fanalino di coda di Serie A, e in caso di successo scenderebbero poi in campo anche contro la vincente dello scontro tra Lecce e Spal. Ovviamente per salvarsi il Grifone dovrebbe vincere entrambe le gare, accaparrandosi l'unico posto che garantisce la permanenza nel massimo campionato.



Passare attraverso la tagliola degli spareggi è però un rischio che in casa Genoa non sarebbe visto di buon occhio, soprattutto ora che la formazione di Davide Nicola appare in netta risalita. Ecco perché, se dipendesse dalla dirigenza ligure, l'ipotesi migliore sarebbe quella di portare a termine il campionato, magari facendo slittare in avanti l'avvio dei campionati europei del prossimo giugno.