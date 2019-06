L'idea di portare in Italia Pedro De La Vega continua a circolare in casa Genoa. Per arrivare all'esterno d'attacco classe 2001 del Lanus, secondo Tuttosport i rossoblù stanno lavorando per un'operazione in sinergia con l'Inter, che già nella stagione scorsa si era interessata al giocatore: l'idea è quella di prenderlo subito (negli ultimi sei mesi il prezzo è salito da 5 a 10 milioni) trovando un accordo di opzione sulla futura rivendita con i nerazzurri. Tra i due club i rapporti sono ottimi e sul tavolo ci sono già le trattative per il riscatto in favore dell'Inter di Radu e Salcedo.