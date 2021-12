Passano gli anni ma la tradizionale fiaccolata dei tifosi del Genoa a sostegno della squadra alla vigilia del derby non tramonta mai.



Anche ieri sera centinaia di sostenitori del Grifone si sono radunati sotto l'albergo vicino al museo della società rossoblù dove Criscito e compagni hanno trascorso le ultime ore prima della stracittadina di questa sera contro la Sampdoria. Cori e slogan di incitamento ovviamente non sono mancati, così come numerosi sono stati i fumogeni e i petardi accesi in segno di festa. Immancabili poi i canti di scherno nei confronti dei 'cugini', presi di mira soprattutto per le questioni societarie degli ultimi giorni.



Un modo per far capire a chi scenderà in campo questa sera quale sia il vero significato del derby della Lanterna.