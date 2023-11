La 777 Partners, holding statunitense proprietaria del Genoa, cerca un accordo con il fisco italiano per la ristrutturazione di un debito fiscale da oltre 106 milioni di euro che l'attuale proprietà del Grifone ha ereditato dalla precedente gestione societaria.



Dopo aver raggiunto a fine ottobre l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per una transazione fiscale, il club rossoblù ha deposito a inizio mese presso il Tribunale di Genova una richiesta di ristrutturazione dei debiti con il fisco che prevederebbe un pagamento in dieci anni del 35% della somma non versata a suo tempo dalla gestione Preziosi.



Come garanzia dei 37.255.121 euro che il club dovrebbe garantire allo Stato, la società metterà in pegno il marchio Genoa. Inoltre è stata fornita una lettera di patronage da parte di 777 Partners Italy Holding, la società italiana del fondo statunitense che ha la proprietà della Badia Sant’Andrea, l'antico monastero su cui terreno sorgerà prossimamente il centro sportivo del club. Un progetto finanziato anche con la recente messa in vendita di un mega-bond da 5 milioni di euro. Ora spetterà al Tribunale di Genova accettare o meno la proposta della società ligure.



Ne dà notizia Calcio&Finanza.