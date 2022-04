Non pare destinata a placarsi in tempi rapidi la querelle in essere tra la vecchia e la nuova proprietà del Genoa.



Al centro della diatriba tra la 777 Partners ed Enrico Preziosi ci sarebbero debiti per circa 20 milioni di euro contratti da quest'ultimo ma mai resi noti nel corso della trattativa che lo scorso autunno ha portato al passaggio di mano del club più antico d'Italia.



Una situazione che ha portato Preziosi a non ratificare il bilancio votato a maggioranza dal CdA rossoblù ad inizio aprile e che, secondo quanto riferisce Repubblica, avrebbe al contempo spinto la holding statunitense a chiedere un arbitrato sul contratto per fare chiarezza sulla vicenda.