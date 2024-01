Genoa, la 777 Partners interessata all'acquisto dell'aeroporto

Ci sarebbe anche la 777 Partners tra i soggetti internazionali interessati all'acquisto dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.



La holding statunitense, proprietaria del Genoa e di altre sei club calcistici in giro per il globo, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, risulterebbe uno dei gruppi che hanno mostrato maggior interesse circa la possibilità di diventare il nuovo gestore del principale impianto ligure. In corsa con la società di investimento con base in Florida ci sarebbero però altri due colossi dei trasporti come Costa Crociere e MSC.



Inaugurato nel 1962, l'aeroporto genovese è attualmente gestito da un S.p.A. a partecipazione statale. Le intenzioni sono tuttavia da tempo quelle di arrivare a una privatizzazione totale che possa portare ad un riammodernamento e adeguamento dell'intera struttura.



L'esperienza nel mondo dell'aviazione non sarebbe una novità per la 777 Partners. La holding fondata e presieduta da Steven Pasko e Josh Wander possiede infatti già due compagnie aeree low-cost, la Flair Airlines in Canada e la Bonza Aviation in Australia.