Altro imminente ingresso in casa 777 Partners. La holding statunitense, proprietaria del Genoa e di altri sei club calcistici in giro per il mondo, sarebbe ad un passo dall'acquisire le quote di maggioranza dell'Everton.



Da mesi la società con base a Miami sta monitorando la situazione del club di Liverpool ma ora le trattative con l’azionista di maggioranza dei Toffees, l'imprenditore iraniano Farhad Moshiri, sembrano aver subito un'accelerata dopo che i dialoghi tra quest'ultimo e il gruppo newyorkese MSP Sports Capital non hanno portato a nulla di concreto.



Secondo quanto riporta Bloomberg, la 777 sarebbe intenzionata a prelevare l'intero pacchetto azionario dell'Everton, mettendo così piede anche in Premier League, l'unico grande campionato di calcio da cui finora sono assenti Pasko e soci. L'Everton si aggiungerebbe infatti alle proprietà già detenute dagli americani in Germania (Hertha Berlino), Francia (Paris FC), Spagna (Siviglia, anche se in maniera minoritaria), Belgio (Standard Liegi), Brasile (Vasco da Gama) e Australia (Melbourne FC), oltre ovviamente all'Italia (Genoa)