Genoa: la 777 Partners starebbe pensando a una marcia indietro sull'acquisto dell'Everton

Brusca frenata all'orizzonte nella trattativa per l'acquisizione dell'Everton da parte della 777 Partners.



La holding con sede in Florida, già proprietaria del Genoa e detentrice di partecipazioni azionarie in altri sei club calcistici in giro per il mondo, dopo mesi di trattative e ammiccamenti starebbe pensando di fare un passo indietro riguardo all'acquisto della società di Liverpool.



A mettere in dubbio un'operazione che solo pochi mesi fa sembrava ormai formalmente conclusa sarebbero le perplessità nate a causa dei continui ritardi da parte della Premier League nel concedere il via libera al passaggio di mano dei Toffees.



Lo scorso settembre, Farhad Moshiri, attuale proprietario dell'Everton, ha raggiunto un accordo per vendere il 94 percento delle proprie quote alla 777 Partners. Ma ad oggi l'operazione è ancora in stand-by a causa della mancata approvazione da parte della lega calcistica inglese. Un passaggio obbligato, il cui ritardo starebbe facendo meditare una clamorosa retromarcia alla compagnia fondata da Steven Pasko e Josh Wander. Così almeno riferiscono i media d'Oltremanica.



Secondo il giornalista britannico Paul Brown, tuttavia, la 777 avrebbe già versato quasi 200 milioni di sterline nelle casse dell'Everton. Cifra che, in caso di mancata acquisizione della società, il club si troverebbe a dover annoverare sotto la voce 'debiti' del proprio bilancio.