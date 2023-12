I recenti guai di natura finanziaria in cui è incappato l'Everton, che sono costati al club di Liverpool anche una semi-inedita penalizzazione in classifica da parte della Premier League, stanno mettendo a serio rischio la possibile acquisizione della società da parte della 777 Partners.



La holding statunitense, che detiene già la proprietà del Genoa e partecipazioni azionarie di diversa entità in altri sei club calcistici in giro per il globo, da mesi sta trattando l'acquisto del 94,1% dei Toffees. Un'operazione considerata soltanto da formalizzare da diversi media d'Oltremanica e che invece ora potrebbe subire una clamorosa inversione di rotta. La complicata situazione economica dell'Everton starebbe inducendo la 777 a un profondo ripensamento della trattativa.



Nel frattempo l'ex amministratore delegato dell'Everton, Keith Wyness, ha affermato di essere a conoscenza di gruppi di investimento pronti a scavalcare l'offerta della 777 Partners e nel caso a prelevare il club.



Lo scorso 17 novembre la commissione economica della Premier League aveva punito con dieci punti di penalizzazione il club guidato dal miliardario iraniano Farhad Moshiri per aver violato le regole di redditività e sostenibilità del massimo torneo inglese durante la stagione 2021/'22. La Commissione ha determinato che le perdite dell'Everton nel periodo in questione ammontavano a oltre 120 milioni di sterline, superando ampiamente la soglia consentita di 105 milioni.