Redazione Calciomercato

La BBC, la più importante e antica testata telegiornalista al mondo, ha puntato i fari sul club più antichi d'Italia.



In una sorta di viaggio virtuale all'interno dell'universo rossoblù, l'emittente britannica ha portato all'attenzione del pubblico di Sua Maestrà la realtà del Grifone, evidenziando gli importanti passi avanti fatti dalla 777 Partners dopo l'acquisizione del club risalente ormai a due anni e mezzo fa. "All'inizio abbiamo ereditato un grande pasticcio dalla precedente gestione - ha affermato l'amministratore delegato Andres Blazquez - e non siamo riusciti a rimanere in Serie A. Però abbiamo acquisito giocatori come Morten Frendrup e Albert Gudmundsson che ora sono alcuni dei pilastri della squadra attuale. Inoltre abbiamo iniziato una ripulitura, mettendo le persone giuste al loro posto per ricostruire il club. Abbiamo fatto le cose bene dal punto di vista sportivo e abbiamo fatto le cose bene in città e dal lato sociale. Stiamo facendo sempre più iniziative. Genova come città nel mondo ha una storia molto ricca e cosa significhi essere genovesi non è noto a molte persone."

Parole seguite da quelle del direttore sportivo Marco Ottolini che ha spiegato gli obiettivi a breve termine della società: "Il progetto sportivo è quello di cercare di fare un buon mix di giovani talenti e giocatori più pronti che possano darci la spina dorsale alla squadra. Giochiamo davanti a 32.000 persone ogni settimana e questo può creare valore nei giocatori più giovani. Il 7 settembre di ogni anno c'è una grande festa. Ci sono molti giovani tifosi, bambini e adolescenti, e poi si vedono uomini anziani che si baciano e piangono per il club. Ti fa venire i brividi! Quando arrivi qui capisci cosa significa questo club per la gente. Quando entri nel club senti davvero l'odore del calcio, è nei muri".

Tra i rossoblù intervistati dal media inglese c'è anche il già citato. Il centrocampista danese, una delle scommesse più azzeccate dal nuovo management parlato così del Genoa: ". Il suo passato e il suo presente mi hanno fatto innamorare e convinto a venire qui. Genova poi è una città di calcio pazzesca dove impari a convivere con il fatto che il calcio significa davvero tanto per le persone. La città è anche bellissima, quindi è facile abituarsi!".

Il servizio spiega infine comeoltre a procedere con il restyling del Ferraris e, dopo aver blindato Alberto Gilardino, trattenerli in rosa i giocatori chiave dell'attuale organico.