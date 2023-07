Se ancora ci fossero dubbi circa la reale intenzione da parte del Genoa di tesserare Matteo Retegui, a fugarli del dubbio ci ha pensato l'amministratore delegato Andres Blazquez: "È un giocatore forte, che ci piace - ha detto il dirigente rossoblù al Secolo XIX a proposito dell' attaccante italo-argentino- Ne stiamo parlando: non è una trattativa facile, ma ci siamo. In ogni caso abbiamo anche alternative, non è l'unico nome che stiamo valutando".