Le brutte sensazioni emerse in mattinata si sono rivelate corrette: l'infortunio di Mateo Retegui è tutt'altro che risolto. A confermare la peggiore delle ipotesi è stato al termine della gara di Coppa Italia con la Reggiana, Alberto Gilardino: "Mateo non ha lesioni - ha detto il tecnico rossoblù - ma sente male. A meno di miracoli salta Cagliari e il Verona".



KO - Retegui, autore fin qui di cinque gol in stagione tra campionato e Coppa Italia, si era infortunato esattamente un mese fa nella gara di campionato in casa dell'Udinese. La contusione subita al ginocchio sinistro pareva una questione di poco conto e invece a tutt'oggi si sta dimostrando ancora irrisolta. Venerdì scorso l'attaccante italo-argentino era stato mandato in campo contro la Salernitana ma dopo un bel tiro dal limite terminato sul palo ha accusato un nuovo dolore all'articolazione, tanto da dover essere sostituito all'intervallo. A rischio, a questo punto, anche la convocazione in Nazionale per le decisive sfide contro Macedonia e Ucraina.