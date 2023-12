L'1-0 maturato ieri sera in casa della Lazio è valso l'eliminazione dalla Coppa Italia del Genoa già negli ottavi di finale. Un'uscita anticipata dalla seconda competizione nazionale che non è certo una novità per i rossoblù, che anzi sembrano in qualche modo confermare un'antica idiosincrasia con il trofeo tricolore.



Da oltre 30 anni il Grifone non riesce infatti ad approdare tra le prime otto squadre. L'ultima volta accadde nel 1991-1992, l'anno per capirci della splendida cavalcata in Coppa Uefa conclusasi con la semifinale contro l'Ajax, quando i ragazzi di Bagnoli fermarono la propria corsa contro il Parma futuro vincitore del trofeo. Da allora per il Genoa soltanto delusioni, alcune delle quali anche molto concenti e decisamente premature, come le eliminazioni subite per mano di club di Serie C quali Perugia (1993-94), Catanzaro (2005-06), Alessandria (2015-16) e Virtus Entella (2018-19).



Ma anche prima di quell'ultima presenza nei quarti di finale le cose per i liguri non andarono molto meglio. Per scovare il precedente passaggio vincente oltre gli ottavi bisogna risalire addirittura al 1962-63. Solo quattro infine le apparizioni in semifinali, tutte concentrate a cavallo della seconda guerra mondiale. In quel periodo il Grifone riuscì a mettere in bacheca anche la sua unica Coppa Italia, centrando il bersaglio al primo tentativo nel 1937.