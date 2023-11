Ruslan Malinovskyi, trequartista del Genoa, dopo la sconfitta sul campo del Frosinone è intervenuto a DAZN: "Abbiamo avuto la possibilità di vincere questa partita, poi un episodio ha cambiato tutto. Abbiamo giocato bene, creando tante occasioni e pressando bene, ma il calcio è così. Dobbiamo analizzare gli errori commessi e andare avanti. Ora si giocano tante partite, non ci sono le nazionali ed è importante che tutti stiano bene. La squadra c'è, è forte, il gruppo è bellissimo e per quello dobbiamo andare avanti, anche per i tifosi".



Il problema è stato non concretizzare?

"Speriamo che quello che abbiamo subito è stato l'ultimo gol e che faremo meglio. E' un peccato perché tutti hanno dato il massimo".



Sul gol-capolavoro.

"Un gol importante, ma se prendiamo un punto è meglio. Null'altro da dire".



Come ti stai inserendo? Gilardino ti aiuta?

"Sì, mi aiuta tanto, mi dice cosa fare in campo. Io voglio fare sempre meglio".



Sei pronto per fare sempre meglio?

"Faccio il massimo per quello".



Ora c'è l'Empoli in casa.

"A Marassi c'è un'atmosfera incredibile, giocheremo in casa e dopo questa sconfitta deve essere una spinta. Dobbiamo essere arrabbiati dopo questa partita".