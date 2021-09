Quello che è sempre stato il punto forte di Davide Ballardini in questo avvio di stagione si sta viceversa rivelando come il vero tallone d'Achille del suo Genoa.



Con 15 gol subiti nelle prime sei gare di Serie A il Grifone risulta avere al momento la peggior difesa del campionato, peraltro in buona compagnia, avendo come coinquilini Salernitana, Spezia e Cagliari.



Una media, due gol e mezzo incassati ad incontro, lontanissima dagli standard a cui ci ha abituato il tecnico romagnolo in passato, soprattutto al timone dei rossoblù, quando costruiva le sue miracolose salvezze sulla impermeabilità di un reparto arretrato che per numeri poteva tranquillamente competere con le prime della classe.



Ora come detto la tendenza si è però completamente capovolta, frutto forse anche di una maggior propensione offensiva certificata dal cambio di modulo che ha visto la sostituzione della difesa a tre con quella in linea. Con questa modifica tattica a beneficiarne è stato soprattutto l'attacco, non a caso il migliore tra quelli della seconda metà della classifica, altra cosa anomala per una squadra di Ballardini.



Chiaro però che là dietro si debba correre quanto prima ai ripari. D'altronde il Grifone in questa stagione, Coppa Italia compresa, ha sempre incassato almeno due gol a partita. Davvero troppi anche per può disporre comunque di un buon reparto avanzato.