Alla antivigilia dell'esordio in campionato, Il centrocampista del Genoa Ivan Radovanovic dice la sua sul torneo che attende i rossoblù: "Bisogna fare tesoro degli errori commessi ma bisogna pure voltare pagina - ha dichiarato il centrocampista serbo al Secolo XIX riferendosi alla passata stagione - Per il Genoa è l’anno zero. E poi sono d’accordo con quello che ci ha detto il presidente, siamo in debito con il club e con i tifosi. E vogliamo sdebitarci con una grande stagione".



Una dichiarazione di intenti che se verrà portata a compimento potrebbe consentire al Grifone di togliersi parecchie soddisfazioni: "Vedo un Genoa che può davvero far divertire i tifosi, basta solo avere un po’ di pazienza. C’è tanto entusiasmo, le sconfitte possono arrivare ma non devono cambiare la considerazione per questa squadra. Se resta questa unione tra squadra, tifosi e società, allora il Genoa può stare tra le prime otto. Dietro alle grandi possiamo starci anche noi".