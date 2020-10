Ultime ore di mercato con il Genoa ancora alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto arretrato.



Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza rossoblù ci sarebbe anche il 23enne brasiliano Igor, che i liguri avrebbero chiesto in prestito alla Fiorentina.



La risposta dei viola, tuttavia, sarebbe stata negativa, in quanto il club non ha intenzione di privarsi neppure temporaneamente del giocatore arrivato a gennaio dalla Spal.



Lo riferisce Fiorentina.it.