Criscito-Fiorentina, un matrimonio non concretizzatosi lo scorso gennaio per volere del giocatore che tuttavia potrebbe realizzarsi a breve.



Il club viola starebbe infatti pensando di tornare alla carica per il capitano del Genoa alla riapertura del mercato estivo. Ma l'assalto del club di Commisso ai tesserati rossoblù potrebbe estendersi anche ad un altro nome. Assieme al laterale campano in Toscana potrebbe trasferirsi anche un altro esterno genoano: Paolo Ghiglione.



Lo scrive questa mattina Tuttosport.