Ennesima panchina dal primo minuto per Gianluca Scamacca.



Nella gara che tra poco meno di un'ora all'Olimpico opporrà il Genoa alla Lazio, il centravanti romano partirà ancora una volta dalla panchina. Nel suo 3-5-2, infatti, Davide Ballardini ha preferito affidare il proprio attacco al tandem formato da Mattia Destro ed Eldor Shomurodov. Assenti, come previsto, lo squalificato Goran Pandev e l'acciaccato Mimmo Criscito.



A completare l'11 deciso dal tecnico ravennate ci saranno poi Perin in porta; Biraschi, Radovanovic e Masiello in difesa; Zappacosta e Goldaniga sulle corsie esterne, rispettivamente a sinistra e destra; Strootman, Badelj e Zajc in mezzo al campo.