La rabbia dei tifosi del Genoa contro quelli che dovrebbero essere i loro beniamini è evidente e giustificabile, visto l'andamento decisamente deludente del club rossoblù.



Ma come se non bastasse il penultimo posto in classifica, la quarta sconfitta consecutiva e una vittoria che manca da oltre due mesi, da ieri i sostenitori del club più antico d'Italia sono se possibile ancora più inferociti verso alcuni tesserati del Grifone. Galeotta è una foto scattata durante la partita contro il Parma che ritrae il centrocampista Claudiu Micovschi e gli attaccanti Darian Males e Joel Asoro con gli occhi fissi sul cellulare, completamente disinteressati a ciò che accade sul campo, dove il Genoa annaspava contro al cospetto di Gervinho e soci.



Un atteggiamento che ha fatto letteralmente esplodere la rabbia di molti tifosi che in queste ore, attraverso i principali social network, stanno subissando di insulti i tre giovani calciatori, accusati di scarso attaccamento alla maglia e alle sorti della squadra.