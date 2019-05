A mezzora dal fischio d'inizio di Genoa-Roma gli spalti del Luigi Ferraris appaiono, come previsto, ampiamente vuoti.



La protesta della tifoseria rossoblù nei confronti della gestione Preziosi ha lasciato gran parte del pubblico di casa al di fuori dei cancelli dello stadio. In Gradinata Nord, cuore pulsante dei sostenitori del Grifone, sono attualmente presenti poche centinaia di persone e la zona più vicina al campo appare addirittura cintata da un lungo nastro biancorosso, solitamente utilizzato per i cantieri stradali o edili, per impedirne l'occupazione e lo stazionamento a chi eventualmente volesse recarvisi.



Poco più in alto compare uno striscione d'omaggio al grande Torino, del quale ieri si sono commemorati i settant'anni dalla scomparsa nella tragedia di Superga: "Solo il fato li vinse. Onore al Grande Torino" è il testo che si legge nel piccolo lenzuolo bianco posizionato sulla balconata della Nord.