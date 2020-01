Pericolo scampato, almeno per il momento. I timori del Genoa che Cristian Romero possa approdare alla Juventus con 6 mesi di anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato sembrano doversi dissolvere di fronte alla volontà dei bianconeri di non intervenire sul mercato per sostituire l'infortunato Demiral.



La defezione del centrale turco, la cui stagione è già praticamente finita, aveva fatto avanzare l'ipotesi che i campioni d'Italia potessero interrompere a metà stagione il prestito dell'ex capitano del Belgrano in rossoblu. A quanto pare però la dirigenza juventina non avrebbe alcuna intenzione di immettere nuovi elementi nel pacchetto arretrato a disposizione di Maurizio Sarri, che presto potrà contare anche sul rientro di Giorgio Chiellini.



Se così realmente fosse il Genoa tirerebbe un gran sospiro di sollievo non dovendosi privare di uno degli uomini di maggior classe presenti nel proprio organico.